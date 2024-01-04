Экс-министр экономики Украины предложил проводить мобилизацию через лотерею

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Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил обсудить вариант проведения мобилизации в стране через лотерею. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети Милованова.

Согласно его идее, при каждой волне мобилизации будет в случайном порядке определяться день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, призываются в ВСУ, остальные – нет.

По словам Милованова, в украинских войсках считают, что у них недостаточно внутренних резервов, в связи с чем проходит принудительная мобилизация.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, где можно взять средства на мобилизацию 500 тысяч человек. По его словам, увеличить бюджет на эти цели искусственным путем не получится, поскольку средств просто нет.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что фракция не будет голосовать в Верховной раде Украины за новый законопроект о мобилизации, так как считает его неконституционным.

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