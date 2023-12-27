Тимошенко назвала проект о мобилизации на Украине неконституционным

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Партия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной раде Украины за новый законопроект о мобилизации, так как считает его неконституционным. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Сразу вам скажу, что в таком варианте, в котором представлен законопроект, он не решает проблему, он является неэффективным, он неконституционный, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет", – приводит ее слова РИА Новости.

Тимошенко также заявила, что мобилизация необходима на Украине, однако подобные законы "не решат проблемы" нехватки военнослужащих на фронте.

Представляющий фракцию "Европейская солидарность" депутат Алексей Гончаренко также раскритиковал законопроект. По его словам, он требует сушественной переработки.

Ранее сообщалось, что законопроект о новом порядке проведения мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины был внесен в Верховную раду. В материалах к законопроекту предлагается ограничить права уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, а также ввести возможность отправлять повестки призывникам электронным способом.

Помимо прочего, в законопроекте выдвинуто предложение о снижении возраста с 27 до 25 лет для мобилизации, исключении категории ограниченной годности к военной службе и отмене срочной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

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