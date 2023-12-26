В Раду внесли проект об изменениях в правила мобилизации на Украине

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Законопроект о новом порядке проведения мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесен в Верховную раду. Об этом сообщается на сайте Рады.

В настоящее время законопроект передан на рассмотрение профильного комитета. Однако после того, как текст разместили на сайте парламента, доступ к форме поиска зарегистрированных в Раде документов был уже закрыт.

В материалах к законопроекту предлагается ограничить права уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, а также ввести возможность отправлять повестки призывникам электронным способом.

При этом в документе уточняется, что те, кто не придет в военкоматы по электронной повестке, не смогут временно выехать за пределы Украины, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, водить автомобиль, а также распоряжаться деньгами.

Кроме того, выдвинуто предложение о снижении возраста с 27 до 25 лет для мобилизации, исключении категории ограниченной годности к военной службе, отмене срочной службы и так далее.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

До этого начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров заявил, что Украине надо готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта.



На Украине предложили разрешить мобилизовать депутатов