В Минфине Украины заявили об отсутствии средств для мобилизации 500 тысяч человек

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Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, где можно взять средства на мобилизацию 500 тысяч человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По словам главы украинского ведомства, увеличить бюджет на эти цели искусственным путем не получится, поскольку средств просто нет. Внутренний потенциал финансирования военных потребностей армии, отметил он, сейчас исчерпан.

Марченко также высказал несогласие со словами Владимира Зеленского, который ранее заявлял, что для мобилизации полумиллиона человек потребуется полтриллиона гривен.

"Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным или эти дополнительные 500 тысяч – это чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых?" – сказал он, отметив, что не имеет ответа на эти вопросы.

С просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек к Владимиру Зеленскому ранее обратился Генштаб украинской армии. Однако, по словам президента Украины, он отклонил данное предложение из-за непонимания ситуации с ротациями и отпусками для военных. Правительству страны он предложил рассмотреть вопрос, где можно взять средства на эти цели.

