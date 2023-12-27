В Верховной раде заявили, что проект о мобилизации загоняет украинцев в угол

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Проект о мобилизации на Украине загоняет граждан в угол, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко.

"По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект", – высказался депутат.

По мнению Шевченко, все меры направлены на то, чтобы отомстить тем, кто отказывается вступать в украинскую армию. В результате такого подхода нарушаются права и свободы граждан, резюмировал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

Позже законопроект о новом порядке проведения мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины был внесен в Верховную раду. В материалах к законопроекту предлагается ограничить права уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, а также ввести возможность отправлять повестки призывникам электронным способом.

Помимо прочего, в законопроекте выдвинуто предложение о снижении возраста с 27 до 25 лет для мобилизации, исключении категории ограниченной годности к военной службе и отмене срочной службы.



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