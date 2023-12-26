Залужный опроверг информацию о запросе ВСУ на мобилизацию полумиллиона украинцев

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Командование Вооруженных сил Украины не просило мобилизовывать более полмиллиона украинцев. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости призыва на службу более полумиллиона граждан Украины опроверг главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы такого не совершаем, мы исполняем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены", – заявил Залужный.

Также он уточнил, что командование обозначило определенную цифру на 2024 год с учетом покрытия текущего недостаточного укомплектования, а также прогнозирования потерь в течение года. При этом информацию о потерях главком ВСУ не стал раскрывать, сославшись на военную тайну.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

До этого начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров заявил, что Украине надо готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта.



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