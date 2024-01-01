Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

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Каждому украинцу придется рано или поздно сделать выбор между статусом беженца и исполнением долга перед страной. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении.

"Знаю, что однажды (каждому украинцу. – Прим. ред.) придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров заявил, что Украине надо готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта.

До этого сообщалось, что киевские власти собираются ввести в стране обязательную военную подготовку для граждан с 17 до 20 лет. В рамках этой подготовки украинцы будут проходить курсы стрельбы, физической подготовки, определенной теории и так далее.



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