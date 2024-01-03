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Киевские власти и украинские СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация в стране прошла без насилия. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью местным изданиям.

По словам Туки, его раздражает, что различные СМИ на Украине вместо освещения необходимости пополнения ВСУ, наоборот, пытаются сообщить, каким образом помочь призывникам уклоняться от армии.

Также в большом количестве уклонистов виновата и информационная политика Киева на более ранних этапах конфликта с РФ, когда местным жителям внушалась пропаганда о "скорой победе Украины", добавил Тука.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, где можно взять средства на мобилизацию 500 тысяч человек. По его словам, увеличить бюджет на эти цели искусственным путем не получится, поскольку средств просто нет.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что фракция не будет голосовать в Верховной раде Украины за новый законопроект о мобилизации, так как считает его неконституционным.

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