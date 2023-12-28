Глава МВД Эстонии отметил сложность вопроса о возвращении на родину граждан Украины

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс прокомментировал вопрос о возможном возвращении на родину проживающих в стране граждан Украины мобилизационного возраста, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что в СМИ возник вопрос, как Эстония отреагировала бы на ситуацию, если бы Украина решила мобилизовать на фронт мужчин, которые бежали от войны в другие страны. По словам министра, сообщения вызвали беспокойство у живущих в стране украинских беженцев.

Он отметил, что у него, как министра внутренних дел, или у Эстонии нет цели гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста. В то же время эти люди остаются гражданами Украины и, если Киев захочет вернуть их с помощью мобилизации, то нужно поделиться с ним информацией об этих людях.

"Моя позиция сегодня такова: если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно от нее отказаться. По сути, это будет поворот спиной к Украине, которая находится в состоянии войны и нуждается в помощи в войне. И само собой разумеется, что мы твердо поддерживали Украину с начала полномасштабной войны и старались всячески ей помочь", – сказал Ляэнеметс.

Он обратил внимание, что по международному праву Эстония не может выдавать мужчин мобилизационного возраста Украине, поскольку для этого необходимо отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне.

При этом глава МВД подчеркнул, что проживающих в стране украинцев Эстония не прогонит и не будет работать над отправкой беженцев на фронт. Министр отметил, что решать лишь Украине, кого, когда и стоит ли вообще призывать.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что политики Евросоюза должны понести ответственность за разжигание украинского конфликта и выдачу Киеву украинцев, подлежащих мобилизации.

Таким образом он отреагировал на заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, который сообщил, что страна может заняться поиском и выдачей Киеву находящихся в стране жителей Украины мобилизационного возраста.

Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров заявил, что Украине надо готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта.

До этого стало известно, что киевские власти собираются ввести в стране обязательную военную подготовку для граждан с 17 до 20 лет. В рамках этой подготовки украинцы будут проходить курсы стрельбы, физической подготовки, определенной теории и так далее.

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