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Политики Евросоюза должны понести ответственность за разжигание украинского конфликта и выдачу Киеву украинцев, подлежащих мобилизации. Таким мнением поделился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Таким образом он отреагировал на заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, который сообщил, что страна может заняться поиском и выдачей Киеву находящихся в стране жителей Украины мобилизационного возраста.

"Получается, они хотят бросить еще больше детей рабочего класса в мясорубку, подпитывая глупую и проигрышную прокси-войну США и НАТО на Украине? Политики Евросоюза, поддерживающие эту войну без веских причин, должны быть привлечены к ответственности", – написал Уоллес на своей странице в соцсети X.

Ранее начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров заявил, что Украине надо готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта.

До этого стало известно, что киевские власти собираются ввести в стране обязательную военную подготовку для граждан с 17 до 20 лет. В рамках этой подготовки украинцы будут проходить курсы стрельбы, физической подготовки, определенной теории и так далее.

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