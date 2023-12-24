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На Украине закончились добровольцы, поэтому ВСУ не понимают, каким образом войска по плану властей будут набирать еще 500 тысяч человек. Об этом генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко заявил в интервью Deutsche Welle (СМИ признано в РФ иноагентом).

"Сказать точно, когда это (мобилизация еще 500 тысяч. – Прим. ред.) будет и как качественно, сложно сказать, как это осуществить физически, понимания нет", – сказал он.

Марченко добавил, что вместо потерянных на поле боя 100 военных, ВСУ мобилизуют всего 20 человек. Он также позитивно отозвался о предложении о снижении предельного призывного возраста с 27 до 25 лет. По его мнению, не стоит закрывать "дыры" на фронте женщинами, в то время как много мужчин скрываются в других странах.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинский Генштаб обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Президент Украины уточил, что не утвердил эту просьбу, поскольку в настоящее время в стране отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.

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