Эстонский МВД заявил о планах выдавать Киеву военнообязанных украинцев

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Эстония может заняться поиском и выдачей Киеву находящихся в стране жителей Украины мобилизационного возраста, заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Об этом пишет Postimees.

"Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются", – сказал Ляэнеметс.

По его словам, официальных запросов от Киева по данным вопросам не поступало. Однако в ближайшие дни МВД республики внесет письменные предложения по поводу заключения такого соглашения между Эстонией и Украиной.

Издание уточняет, что в Эстонии проживает около 7 500 граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые из них освобождены от мобилизации, подчеркивает СМИ. Сейчас экстрадиция иностранца на родину возможно лишь в случае привлечения к уголовной ответственности.

Ранее издание сообщало, что в Эстонии не планируют высылать из страны военнообязанных граждан Украины. Об этом заявляла начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД страны Янека Мяги.

По ее словам, Киев через своего посла не просил об этом. Кроме того, у страны нет законных оснований запрашивать выдачу таких граждан, так же как и у Эстонии нет причин их выдавать.

До этого министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявлял, что Германия не собирается высылать из страны граждан Украины, которые подлежат мобилизации в своей стране.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Однако Зеленский отказался.

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