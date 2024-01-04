Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о нехватке людей в армии

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армии. Также он призвал депутатов Верховной Рады отправиться на поле боя, сообщает РИА Новости.

В частности, главком ВСУ возмутился обсуждению закона о мобилизации.

"Мне нужны люди. <…> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", – подчеркнул он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, где можно взять средства на мобилизацию 500 тысяч человек. По его словам, увеличить бюджет на эти цели искусственным путем не получится, поскольку средств просто нет.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что фракция не будет голосовать в Верховной раде Украины за новый законопроект о мобилизации, так как считает его неконституционным.

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