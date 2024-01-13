Украинцам предложили отсрочку от мобилизации за строительство фортификаций в ДНР

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Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части ДНР в качестве отсрочки от мобилизации. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций в Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР) в качестве отсрочки от мобилизации", – указано в сообщении.

Согласившимся на данные условия обещают платить зарплату в 20 тысяч гривен (около 526 долларов), а также обеспечить жильем и питанием. На период строительства они получат отсрочку от призыва, всего планируется набрать для работ 300 человек.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины подготовило обновленную редакцию законопроекта о мобилизации, который кабмин страны до этого отозвал из парламента.

Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что потери украинской армии в зоне СВО составляют 500 тысяч человек. Все они были убиты или ранены. Он пояснил, что предложенная на Украине мобилизация связана именно с этим.



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