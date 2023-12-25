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Россия уничтожила украинскую военную промышленность, лишив Киев возможности самому производить необходимое вооружение. Об этом заявил анонимный офицер украинской армии в интервью изданию The Independent.

Военнослужащий признал, что сейчас Украина целиком зависит от поставок со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза, Великобритании и Южной Кореи.

Он добавил, что использование ВС РФ все нового оружия и тактики вынуждает Киев постоянно изменять свои запросы к Западу касательно военных поставок.

Ранее обозреватель Фредерик Ансель сообщил, что в случае, если ситуация на Украине не поменяется, то РФ одержит тактическую победу в следующем году.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно передать Украине все мировое вооружение и все денежные средства, однако она все равно не выиграет в конфликте с Россией.