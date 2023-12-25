В Минпромторге заявили, что Россия опережает Запад по производству вооружений

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На сегодняшний день Россия опережает западные страны в вопросе производства вооружений. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

Он добавил, что российская сторона собирается поддерживать заданный высокий темп производства.

"Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени. Мы живем в рамках государственной программы вооружения, плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025–2034 годов", – сообщил министр.

Мантуров отметил, что в данный момент Минобороны, Минпромторг и прочие ведомства ведут активную работу по сверке и подготовке этих параметров.

Глава Минпромторга также рассказал, что фактический объем госзаказа РФ в этом году вырос в два раза в годовом выражении. Так, его выполнение сейчас находится на уровне не менее 98%, что является рекордным показателем за всю новейшую историю России, добавил он.

По словам Мантурова, производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году по ряду позиций были увеличены в 10–12 раз.

"В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные", – рассказал Мантуров.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия России – самая подготовленная и боеспособная в мире. По его словам, у российских военных есть передовое вооружение, которое уже проверено в боевых условиях.

До этого в госкорпорации "Ростех" сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.

В компании отметили, что после презентации Checkmate в 2021 году от потенциальных заказчиков был организован сбор обратной связи, была скорректирована стоимость проекта и некоторые технические решения.