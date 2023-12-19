Шойгу назвал армию РФ самой боеспособной в мире

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Армия России – самая подготовленная и боеспособная в мире. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его словам, у российских военных есть передовое вооружение, которое уже проверено в боевых условиях. Опыт СВО показал, что ВС РФ могут адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника, продолжил он, указав, что боевой опыт получили свыше 650 тысяч солдат. Шойгу добавил, что в 2024 году приоритетом останется продолжение спецоперации на Украине до полного выполнения задач, которые поставил Владимир Путин.

Также министр отметил, что Вооруженные силы Украины при проведении контрнаступления не смогли преодолеть тактическую зону обороны ВС РФ и понесли "колоссальные потери". Он также подвел предварительные результаты СВО. С его слов, российские войска освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации. Шойгу напомнил, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области по итогам референдумов вошли в состав России, благодаря чему почти три миллиона беженцев смогли вернуться к родным, которых не видели с 2014 года.

Министр обороны рассказал и о работе военно-промышленного комплекса (ВПК). По его словам, страна производит больше высокотехнологичного вооружения, чем страны НАТО, даже несмотря на санкции. Шойгу добавил, что ВМФ получил четыре современные подводные лодки и восемь надводных кораблей, ВКС – 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, а сухопутные войска – 1 530 новых танков, 2 518 БМП и бронетранспортеров.

Всего с начала спецоперации, как указал министр, ВПК России в 5,6 раза увеличил выпуск танков, в 3,6 раза – БМП, в 3,5 раза – бронетранспортеров, в 16,8 раза – беспилотников, в 17,5 раза – артиллерийских припасов. Он добавил, что современная российская техника прошла проверку в условиях СВО и показала свое превосходство над похожими образцами стран НАТО.

В заключение Шойгу сказал, что в стране в три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов, дополнительно оборудовано более 1,5 тысячи учебных мест, круглосуточно эксплуатируется свыше 800 учебных объектов.

Ранее министр заявил, что все задачи Минобороны на текущий год выполнены. Он добавил, что в 2024 году основные усилия в обучении солдат нужно сконцентрировать на подготовке сформированных подразделений и на слаживании соединений и воинских частей.

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