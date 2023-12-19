Шойгу доложил Путину, что все задачи для ВС РФ на 2023 год выполнены

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Дмитрий Харичков

Все задачи Минобороны на этот год выполнены. Об этом на коллегии ведомства сообщил глава министерства Сергей Шойгу.

Также глава оборонного ведомства отметил, что в 2023 году был обеспечен высокий уровень поддержания обороноспособности России. Кроме того, Шойгу подчеркнул, что российская армия в следующем году продолжит проводить спецоперацию на территории Украины до тех пор, пока РФ не выполнит все задачи, которые определяются Верховным главнокомандующим.

При этом министр отметил, что основные усилия в обучении военнослужащих нужно сконцентрировать в следующем году на подготовке сформированных подразделений и на слаживании соединений и воинских частей.

Ранее Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ сообщил, что Россия не собирается отступать от поставленных целей спецоперации на Украине. По словам главы государства, российские военные, держа инициативу в зоне боевых действий в своих руках, делают то, что считают нужным.



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