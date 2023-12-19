Путин исключил отказ России от целей СВО

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Россия не собирается отступать от поставленных целей спецоперации на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.

"Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Ну что же, и мы от своих целей в специальной военной операции отказываться не собираемся", – цитирует президента ТАСС.

По словам главы государства, российские военные, держа инициативу в зоне боевых действий в своих руках, делают то, что считают нужным.

В свою очередь, украинская сторона, растратив резервы, несет тяжелые потери. Это произошло из-за стремления показать результат контрнаступления "реальным хозяевам", заключил Путин.

Ранее на съезде партии "Единая Россия" Путин заявил, что страна не намерена менять собственный суверенитет на колбасу, как некоторые государства. Он подчеркнул, что либо Россия будет суверенным государством, либо "ее вообще не будет".