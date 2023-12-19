Шойгу заявил о создании нового центра одного окна для обеспечения соцгарантий военных

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В России создается новый Военно-социальный центр Минобороны, работающий по принципу одного окна для улучшения работы по предоставлению социальных гарантий военнослужащим. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Для повышения эффективности работы по предоставлению социальных гарантий военнослужащим и военным пенсионерам создается Военно-социальный центр министерства обороны, работающий по принципу одного окна", – цитирует его ТАСС.

Ранее депутат Мосгордумы Мария Киселева напомнила, что семьи участников спецоперации из столицы могут рассчитывать на расширенные соцгарантии. В частности, дети военнослужащих имеют приоритет при приеме в детские сады и школы, а также обеспечиваются горячим питанием и могут претендовать на бесплатное дополнительное образование.

Более того, дети участников СВО имеют возможность на пребывание в круглосуточных детских садах, услуги которых могут потребоваться матерям, работающим посменно. Столичные власти также помогают матерям в трудоустройстве.



Сергей Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО