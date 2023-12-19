Путин заверил, что система льгот и допвыплат в ВС РФ будет совершенствоваться

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Система льгот, компенсаций и дополнительных выплат в российской армии будет совершенствоваться. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил Владимир Путин.

"Это касается и нашей работы по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обеспечению военных городков и гарнизонов. Мы обязательно продолжим работу и по этому направлению", – подчеркнул он.

Как отметил президент РФ, проблемы с выплатами участникам СВО все еще есть, однако им необходимо предоставить равные соцгарантии. Это является принципом справедливости и равности, добавил глава государства.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что законодатели совместно с Минобороны РФ проработают вопрос предоставления равных мер господдержки всем участникам спецоперации. По его словам, подводя итоги года, Владимир Путин четко заявил, что все участники СВО должны быть в равных условиях и получать поддержку в равной мере.

Владимир Путин в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии заявил, что все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее и рискует своей жизнью и здоровьем, должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки.

Российский лидер добавил, что будут приняты соответствующие поправки в закон. Он сообщил, что уже обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы поддержки участников СВО.

Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей