Депутат МГД: забота о детях участников СВО должна охватывать все аспекты воспитания

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Забота о детях участников специальной военной операции по защите населения Донбасса должна охватить все аспекты развития и воспитания, заявила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова в беседе с Агентством "Москва".

По ее словам, столица стала одним из первых субъектов РФ, где единовременно запустили комплексные меры по поддержке семей мобилизированных, добровольцев и контрактников.

"Забота о детях тех людей, которые с оружием в руках вышли на защиту интересов России, – это долг общества перед ними", – сказала депутат.

Она подчеркнула, что воины, которые каждый день рискуют жизнью, должны быть уверены, что об их близких заботятся.

"Помощь семье в устройстве ребенка в садик, школу, продленку в первоочередном порядке, бесплатные кружки и спортивные занятия – это та организационная работа, которая делает жизнь родителей проще", – напомнила она.

В число мер поддержки семей участников СВО также входит освобождение от оплаты за группы продленного дня, подчеркнула она.

Ранее депутат Московской городской думы Олег Артемьев заявил, что бесплатное дополнительное образование для детей участников СВО позволит семьям легче пережить тяжелый период.

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