Депутат МГД Гусева: меры поддержки для помощи детям участников СВО востребованы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Помощь в получении доступного образования детям участников СВО стала одной из ключевых мер поддержки. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Дать ребенку возможность ходить в детский сад или школу по соседству, общаться, развиваться, учиться, при этом не тратить время на дорогу, не уставать в пути – важно для всех родителей. И вдвойне – для тех семей, где отец отправился в зону специальной военной операции", – цитирует ее Агентство "Москва".

Гусева рассказала, что члены семей участников СВО могут перевести детей в школы и детсады недалеко от места жительства. Такое преимущественное право позволяет снизить нагрузку как на родителей, так и на детей.

Более того, депутат напомнила о центре поддержки членов семей участников СВО, куда граждане могут обратиться с вопросами. Специалисты принимают их по принципу одного окна.

Говоря о столичных мерах поддержки, Гусева назвала их частью большой системы социальных гарантий, которые созданы для оказания помощи москвичам, участвующим в спецоперации, и членам их семей.

Ранее стало известно, что участие абитуриента в специальной военной операции будут считать как индивидуальное достижение при поступлении в колледж. Нововведение коснется граждан, которые приняли участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыву.



В Госдуме обсудят меры поддержки участников СВО