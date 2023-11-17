Главу Коми возмутил отказ перевозчиков вешать в транспорте наклейки за СВО

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

В Коми государственные перевозчики отказались вешать на транспорт наклейки с патриотическими надписями в поддержку СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владимир Уйба.

"Спрашиваю: "Почему?" Отвечают: "А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!" Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют", – негодовал он.

В связи с этим глава региона призвал их выйти на улицу и посчитать, какое количество автомобилей проезжает с надписями "За наших", "За Россию" и "За Победу".

Кроме того, возмущение Уйбы спровоцировало и поведение одного из бизнесменов в Сыктывкаре, которого власти попросили повесить баннер о защитниках Отечества.

"Повесил. 2 тысячи рублей в сутки на 20 дней. А ровно через 20 дней снял", – сообщил он.

При этом глава Коми подчеркнул, что у большинства жителей республики, отправившихся в зону СВО, появляются вопросы к землякам про "две страны", в одной из которой люди развлекаются, а в другой – жертвуют жизнью. Поэтому Уйба также потребовал от граждан каждый день доказывать поступками, что военные рискуют в боях жизнями не зря, а во имя Отечества и будущей жизни россиян.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО сообщил, что спецоперация на территории Украины поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире.

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