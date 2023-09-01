СВО придала мощный импульс к установлению справедливости в мире – Лавров

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Спецоперация на территории Украины поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО, передает пресс-служба министерства.

"Страны глобального юга – мы еще называем страны мирового большинства – не хотят больше жить по тем правилам, которые золотой миллиард придумал под руководством США и которые всем навязывают", – добавил он.

Ранее глава МИД РФ заявил, что в политологических кругах западных стран уже звучат разговоры о деколонизации России. Министр утверждает, что речь идет о "расчленении" России. Лавров выразил надежду, что разумные люди на Западе будут отходить от поддержки киевского режима.

Также Лавров отметил, что на сегодняшний день перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине не наблюдается. Он заявил, что любые призывы к переговорам со стороны Запада, Москва расценивает как тактическую уловку, чтобы выиграть время и дать украинским войскам передышку.

Цели спецоперации РФ на Украине не менялись и должны быть достигнуты – Песков