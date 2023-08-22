США нужно начать переговоры по Украине, пока Россия не одержала победу – СМИ

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Вашингтону необходимо начать мирное урегулирование украинского конфликта, пока Россия не одержала значимую победу на поле боя. Такое мнение высказали консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков в материале для издания National Interest.

Аналитики считают, что необходимо обратить внимание на то, что Россия не только отражает контрнаступление украинских сил, но и ведет собственные наступательные действия на севере страны. Они отмечают, что российское общество и экономика остаются стабильными, а в Москве не собираются отказываться от целей спецоперации.

"Если российские войска смогут проникнуть вглубь украинской территории и занять регионы, которые Москва определила в качестве своих целей, то конфликт закончится значимой победой России <…>. Ущерб, нанесенный репутации США и альянса НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооруженные силы уже поступило лучшее натовское вооружение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила", – опасаются эксперты.

По их мнению, американским интересам отвечал бы "корейский сценарий" завершения конфликта, при котором границы стран были бы закреплены по линии фронта, а Украина получила бы гарантии безопасности со стороны Запада. В таком случае, считают Саттервайт и Бурилков, США снова смогут сконцентрироваться на Тихом океане для сдерживания Китая.

Однако, считают аналитики, подобный вариант возможен лишь если предположить, что российское руководство отчаянно нуждается в прекращении огня и переговорах, в то время как на самом деле, в Кремле нацелены на победу и достижение целей спецоперации.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Он отметил, что западные власти через некоторое время сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта.

Однако, считает Медведев, Россия не должна останавливаться "до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на сегодняшний день перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине не наблюдается. Он заявил, что любые призывы к переговорам со стороны Запада, Москва расценивает как тактическую уловку, чтобы выиграть время и дать украинским войскам передышку.



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