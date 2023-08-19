Поражение Запада на украинском направлении неизбежно – Медведев

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Россия должна уничтожить националистический режим в Киеве, даже если на это уйдут долгие годы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Пройдет некоторое время. Западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта. Выдохнется любое контрнаступление. Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство", – подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза России отметил, что украинский режим "должен быть уничтожен дотла". При этом Медведев добавил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Он отметил, что для западных политиков конфликт на Украине – это "чужая война". Политик подчеркнул, что Запад никогда не переступит черту, за которой события будут вредить его собственным интересам.

"Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной. А для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт", – отметил зампред Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Запад не заинтересован в диалоге по Украине, поскольку он хочет заработать больше финансов для собственного оборонно-промышленного комплекса. Политик акцентировал внимание на том, что российские войска успешно уничтожают переданную западную технику и возвращаются к переговорам только тогда, когда потери слишком велики.