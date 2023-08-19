Медведев поделился анекдотом о финнах, которые хотят получить независимость от России

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжил серию шутливых публикаций в социальной сети X на финском языке. Он написал диалог двух жителей Финляндии, которые стремятся получить независимость от России.

"Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? – Они – захватчики и варвары. – Интересно, кто создал независимую Финляндию? – Был такой русский, Матти, которого звали Ленин", – написал Медведев, сопроводив публикацию карикатурой.

Это не первый раз, когда Медведев затрагивает данную тему. В своей статье, опубликованной в "Российской газете", Медведев отметил, что Финляндия – это страна, созданная Владимиром Лениным по недомыслию.

Финляндия провозгласила свою независимость от России 6 декабря 1917 года. Пришедшее к власти в результате Октябрьской революции правительство большевиков признало независимость Финляндии 31 декабря 1917 года.

Ранее, выступая на форуме "Армия-2023", Дмитрий Медведев отметил, что выпуск систем снайперского оружия в России обеспечивает выполнение задач спецоперации на Украине. Помимо этого, в кулуарах оружейного форума зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Запад не заинтересован в диалоге по Украине, поскольку он хочет заработать больше финансов для собственного оборонно-промышленного комплекса.