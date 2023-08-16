Медведев заявил, что Запад стремится заработать на конфликте на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Запад не заинтересован в диалоге по Украине, поскольку он хочет заработать больше финансов для собственного оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция. Они не хотят этого", – подчеркнул он.

Политик отметил, что ВС РФ успешно уничтожают переданную западную технику. В связи с потерями Запад иногда возобновляет разговоры о возвращении к мирным переговорам, указал Медведев.

"Но нужно понимать, что это только часть истории, а другая часть истории заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги. И для них это способ заработать огромное количество средств", – добавил зампред Совбеза РФ.

В ходе посещения выставки трофейного вооружения на форуме "Армия-2023", которое захватили ВС РФ, Медведеву показали ручные гранатометы, противотанковые комплексы и стрелковое оружие Запада.

Он увидел артустановку М-777, бронеавтомобили Хаммер, танки Т-64БВ и Т-72АГ, шведскую БМП CV90-40, а также бронеавтомобиль "Тритон" и американский БТР M-113.

Ранее СМИ сообщили, что Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на 313 миллионов долларов. В него могут включить боеприпасы и запчасти к уже переданному Киеву вооружению. Глава Минобороны Швеции Пол Йонссон также призвал подготовиться к большей продолжительности конфликта на Украине.

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