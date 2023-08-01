В Пентагоне заявили, что Вашингтон помогает Киеву обороняться в пределах границ Украины

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что военная помощь Киеву, оказываемая Вашингтоном, предназначена для обороны в пределах украинских границ. Об этом сообщает ТАСС.

"В центре нашего внимания находится оказание военной помощи Украине, чтобы она могла защищаться <...> в пределах своих суверенных границ. И это продолжит оставаться в центре нашего внимания", – сказал он, комментируя атаки беспилотников в Москве.

Райдер отказался уточнить, были ли введены Киевом в бой основные подготовленные при поддержке Запада части, но отметил, что у ВСУ "имеется существенный боевой потенциал". По его словам, в Вашингтоне уверены, что у Украины имеются средства для того чтобы проводить контрнаступление.

Официальный представитель оборонного ведомства США также заявил, что не будет комментировать ход украинского наступления. Он отметил, что "в общих чертах их контрнаступление движется вперед".

Кроме того, Райдер не ответил на вопрос, примут ли представители Пентагона участие в созываемых без участия России консультациях в Саудовской Аравии по возможному урегулированию на Украине. По его словам, США продолжит концентрироваться на оказании военной помощи Киеву.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении за сутки.

Армейская авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы Западной группировки войск поразили подразделения украинских сил в районе Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки Харьковской области.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что украинские войска были остановлены и отброшены на всех направлениях. Российский лидер добавил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева ВС РФ даже удалось перейти в свое наступление.



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