Действия четырех украинских ДРГ пресечены на купянском направлении за сутки – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженными силами РФ пресечены на купянском направлении за сутки действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", – рассказал Конашенков.

По его словам, на купянском направлении подразделения, армейская авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы "Западной" группировки войск поразили подразделения украинских сил в районе Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки Харьковской области.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки ВС РФ ликвидировали больше 50 бойцов ВСУ, а также устранили 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и гаубицу "Д-20".

Ранее сообщалось, что 9 беспилотников попытались атаковать территорию Севастополя, все они были подавлены и сбиты российскими силами.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде, пять БПЛА подавили силами РЭБ, еще два сбили над морем.

Глава региона рассказал, что ни в городе, ни в акватории разрушений после атаки не выявили.

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