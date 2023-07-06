Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

От отметил, что на подлете к городу сбиты несколько воздушных целей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Гладков уточнил, что в одном частном домовладении повреждена крыша. Оперативные и аварийные службы прибыли на место, идет подворовой обход.

Ранее ПВО срабатывала над регионом 4 июля. Информации о пострадавших не поступало, повреждения также не были зафиксированы.

В четверг, 6 июля, сообщалось, что ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области, в результате чего пострадал мужчина. Специалисты оценивают его состояние как тяжелое.

Обстрел ВСУ привел к разрушению дома в селе Новая Таволжанка в Белгородской области