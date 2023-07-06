14:59 (обновлено 06.07.2023 15:06)Происшествия
Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Новопетровка под Белгородом
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новопетровка в Белгородской области пострадал мужчина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Есть один пострадавший – у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение", – написал глава Белгородской области.
Специалисты оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. В медучреждении ему окажут всю необходимую помощь.
Позже Гладков сообщил, что мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.
До этого в Шебекино после атаки беспилотника загорелось промышленное предприятие. Беспилотник сбросил на завод взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал.
Исследование зданий началось в Шебекине после обстрелов со стороны ВСУ
Читайте также