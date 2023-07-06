Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Новопетровка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новопетровка в Белгородской области пострадал мужчина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть один пострадавший – у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение", – написал глава Белгородской области.

Специалисты оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. В медучреждении ему окажут всю необходимую помощь.

Позже Гладков сообщил, что мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

До этого в Шебекино после атаки беспилотника загорелось промышленное предприятие. Беспилотник сбросил на завод взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал.



Исследование зданий началось в Шебекине после обстрелов со стороны ВСУ