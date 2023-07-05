При обстреле Макеевки пострадали 25 человек – Пушилин

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

В результате украинского обстрела по Макеевке в ДНР пострадали как минимум 25 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Среди пострадавших два ребенка – двухлетняя девочка и семилетний мальчик. Всем пострадавшим в данный момент оказывается необходимая медицинская помощь, добавил врио главы региона.

Пушилин также сообщил, что несколько многоквартирных жилых домов, здания больницы, школы и детского сада получили повреждения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Макеевки Владислава Ключарова, в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель.

Ранее Ключаров сообщил, что в восьми медицинских организациях города при обстреле ВСУ были повреждены двери, остекление и фасады. Помимо этого, было повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа.

До этого сообщалось о том, что после мощного взрыва в Макеевке были выбиты окна в сотнях частных и многоквартирных домов.

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