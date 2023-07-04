Мэр Макеевки сообщил о многочисленных разрушениях жилых домов при обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Многочисленные повреждения и разрушения жилых многоквартирных домов, по предварительным данным, фиксируются в Макеевке в ДНР в результате обстрела со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

По его словам, в восьми медицинских организациях Макеевки взрывной волной были повреждены двери, остекление и фасады. Кроме того, было повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа.

Информация о пострадавших уточняется, на месте работают оперативные службы, добавил Ключаров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Макеевки, пациентов хирургического корпуса горбольницы №2, который получил повреждения при обстреле ВСУ, переводят в другие больницы.

Ранее сообщалось, что здание одной из больниц получило повреждения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Макеевке. Согласно предварительным данным, есть пострадавшие.

До этого стало известно, что после мощного взрыва в Макеевке были выбиты окна в сотнях частных и многоквартирных домов. Местные власти рекомендовали максимально ограничить перемещение по улицам.

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