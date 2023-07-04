11:51Происшествия
Четыре волонтера получили ранения в результате обстрела склада в Запорожской области
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Четыре волонтера были ранены после обстрела медицинского склада в Акимовке Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей оперативных служб.
"Около 10:00 ВСУ произвели обстрел Акимовки. Удары пришлись по медицинскому складу. Ранены четыре человека – волонтеры, двое из них в тяжелом состоянии", – сообщили источники.
Накануне украинские боевики нанесли артиллерийский удар по городу Токмак Запорожской области. Отмечается, что ВСУ применили начиненные шрапнелью ракеты американской установки HIMARS. В результате удара погибли два мирных жителя, еще шесть получили ранения, включая пятерых детей.
При осмотре места обстрела следователи изъяли поражающие элементы. Как отметили эксперты, характер повреждений зданий говорит о том, что украинская сторона использовала боеприпас противопехотного действия. Он срабатывает на определенной высоте от земли, чтобы площадь разлета шрапнели была наибольшей.
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