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ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области

ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области

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ВСУ при артиллерийском ударе по городу Токмак в Запорожской области применили ракеты HIMARS, начиненные шрапнелью. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сотрудники СК при осмотре места обстрела изъяли поражающие элементы. Как отметили эксперты, характер повреждений зданий говорит о том, что украинская сторона использовала боеприпас противопехотного действия. Он срабатывает на определенной высоте от земли, чтобы площадь разлета шрапнели была наибольшей.

Во время удара по Токмаку погибли два мирных жителя. Еще шесть человек, из них пятеро детей, получили ранения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита Пименов
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