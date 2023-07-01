Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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01 июля, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Новости часа: ракета SpaceX стартовала на орбиту

Автоинспекторы вышли на улицы Москвы

Новости часа: пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км

На улицах Москвы автоинспекторы устроили рейд самокатчикам

Первый регулярный рейс отправился на Кубу из России

На Кубу отправился первый за полтора года регулярный рейс из РФ

Первый регулярный рейс на Кубу отправился из РФ

Новости часа: первый регулярный рейс отправился на Кубу

Многокилометровый затор образовался перед Крымским мостом со стороны Кубани

На улицы Москвы вышли автоинспекторы. Так в городе рассчитывают повысить безопасность.

В Карелии туристический автобус попал в аварию. По предварительным данным от МВД, водитель разогнался, не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. Внутри находились туристы из Петербурга. Всего 41 человек, среди них пятеро детей.

Полиция в Петербурге задержала водителя, который сбил двух человек и скрылся с места ДТП. Белая "Мазда" на большой скорости влетела в людей на пешеходном переходе и уехала. Почти сразу машина врезалась в припаркованный автомобиль, водитель попытался убежать.

В Махачкале рухнул воздушный шар с людьми. Аэростат врезался в склон горы Тарки-Тау. Как сообщают телеграм-каналы, никто не погиб, но четыре человека получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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