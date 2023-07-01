Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

На улицы Москвы вышли автоинспекторы. Так в городе рассчитывают повысить безопасность.

В Карелии туристический автобус попал в аварию. По предварительным данным от МВД, водитель разогнался, не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. Внутри находились туристы из Петербурга. Всего 41 человек, среди них пятеро детей.

Полиция в Петербурге задержала водителя, который сбил двух человек и скрылся с места ДТП. Белая "Мазда" на большой скорости влетела в людей на пешеходном переходе и уехала. Почти сразу машина врезалась в припаркованный автомобиль, водитель попытался убежать.

В Махачкале рухнул воздушный шар с людьми. Аэростат врезался в склон горы Тарки-Тау. Как сообщают телеграм-каналы, никто не погиб, но четыре человека получили травмы.

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