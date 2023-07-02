Новости часа: число платных мест в магистратуре не превысит бюджетные

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новой системе число платных мест в магистратуре не превысит бюджетные, заявили в Минобрнауки РФ.

Театральный фестиваль "Сегодня" пройдет в Москве с 3 по 10 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Около 5 тысяч человек участвовали в "Красочном забеге" в Лужниках, указали в пресс-службе Бегового сообщества столицы.