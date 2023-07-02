Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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02 июля, 16:30

Общество

Новости часа: число платных мест в магистратуре не превысит бюджетные

Новости часа: число платных мест в магистратуре не превысит бюджетные

Медицинской подготовке начнут обучать в школах с осени

Новости часа: первый регулярный рейс отправился на Кубу

Все школы РФ с первого сентября начнут учиться по единым государственным учебникам

Новости часа: новый пешеходный мост соединит Тверской и Беговой районы столицы

Образовательный лагерь открыли в Одинцовском районе Подмосковья

Собянин осмотрел здание новой школы в ЖК "Саларьево Парк"

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

В Госдуме РФ предложили массово обучать основам первой помощи

Предмет основы безопасности и защита Родины появится в российских школах вместо ОБЖ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новой системе число платных мест в магистратуре не превысит бюджетные, заявили в Минобрнауки РФ.

Театральный фестиваль "Сегодня" пройдет в Москве с 3 по 10 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Около 5 тысяч человек участвовали в "Красочном забеге" в Лужниках, указали в пресс-службе Бегового сообщества столицы.

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