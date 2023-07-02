Лидер французских левых заявил, что власти страны больше не контролируют полицейских

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Французское правительство боится полиции и ее профсоюзов и не может их контролировать. Об этом в эфире телеканала LCI заявил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"Сегодня политическая власть больше не контролирует полицию. Именно полиция и ее профсоюзы пугают власть. Они боятся силы, которую они больше не контролируют, и кто является виновником этих потрясений. Французское правительство боится полиции, которая несет ответственность за беспорядки", – сказал он.

Меланшон выразил мнение, что каждый несет ответственность за беспорядки во Франции и систематическое жестокое обращение полиции с определенным населением.

27 июня французские полицейские застрелили 17-летнего подростка в ходе проверки на дороге в Нантере. По данным силовиков, он отказался выполнять их требования.

В нескольких городах Франции вспыхнули беспорядки из-за инцидента. Молодые люди поджигают автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернули полицейский спецназ, привлечены бронетехника и вертолеты.

Бабушка погибшего призвала протестующих прекратить погромы. Она заявила, что верит во французское правосудие.

Накануне сообщалось о задержании 1 311 протестующих. Из них 406 – в Париже и ближайшем пригороде. Первых задержанных уже приговорили к заключению.

Макрон проведет совещание в связи с беспорядками во Франции 2 июля