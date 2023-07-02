Участники беспорядков во Франции хотели поджечь машину мэра коммуны

Фото: ТАСС/ЕРА/MOHAMMED BADRA

Участники беспорядков в ночь на 2 июня попытались поджечь машину мэра французской коммуны Ля Риш (регион Центр – Долина Луары), стоящий возле его дома. Об этом сообщила в своем "Твиттере" префектура департамента Эндр и Луара, передает ТАСС.

"В ночь на воскресенье погромщики хотели поджечь автомобиль мэра коммуны Ла Риш. Благодаря оперативному вмешательству сил правопорядка удалось избежать значительного ущерба", – говорится в коммюнике.

Злоумышленники сначала попытались протаранить дом, где находились члены семьи главы коммуны, а после – поджечь это здание при помощи фейерверков. Спасаясь от нападения, супруга и один из двоих детей мэра получили травмы. Жену чиновник госпитализировали, помощь ребенку оказали на месте.

Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка. Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде.