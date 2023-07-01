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12:56

Происшествия

Свыше 1,3 тыс человек задержали во Франции в ходе беспорядков

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков прошедшей ночью, вспыхнувших после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде, уточняет телеканал.

Во вторник утром полицейские в ходе проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по данным силовиков, отказался выполнять их требования. В нескольких городах Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодые люди поджигают автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернули полицейский спецназ, привлечены бронетехника и вертолеты.

Ранее сообщалось, что 994 человека задержали минувшей ночью во Франции за участие в беспорядках. Отмечалось, что интенсивность насилия со стороны протестующих в ночь на 1 июля была выше, чем день назад. При подавлении беспорядков пострадали 79 сотрудников полиции и жандармерии.

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