Французская полиция задержала 80 человек на протестах в Марселе

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Французская полиция задержала в Марселе 80 человек в ходе протестов, которые начались в стране после убийства 17-летнего подростка полицейским в пригороде Парижа Нантере. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал BFM TV.

Как минимум двое полицейских получили легкие травмы. Толпы протестующих жгут машины и грабят магазины.

Сообщается, что во время беспорядков был ограблен оружейный магазин.

Полиция, в свою очередь, применяет слезоточивый газ для разгона протестующих. К подавлению беспорядков привлекается бронетехника.

Массовые погромы начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

В сети появилось видео с места происшествия. Желтый Mercedes остановился по требованию полиции, один из стражей правопорядка подошел к водителю, в то время как его напарник был на расстоянии и навел на подростка оружие. Автомобиль тронулся с места, и полицейский выстрелил. Молодой человек получил ранение в живот и скончался на месте.

Суд принял решение поместить стрелявшего под стражу. Однако это не остановило протестующих и свыше 660 граждан были задержаны в ночь на 30 июня.



Во Франции отменили все массовые мероприятия в пострадавших от беспорядков районах