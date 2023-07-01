00:46Происшествия
Французская полиция задержала 80 человек на протестах в Марселе
Фото: РИА Новости/Евгений Полойко
Французская полиция задержала в Марселе 80 человек в ходе протестов, которые начались в стране после убийства 17-летнего подростка полицейским в пригороде Парижа Нантере. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал BFM TV.
Как минимум двое полицейских получили легкие травмы. Толпы протестующих жгут машины и грабят магазины.
Сообщается, что во время беспорядков был ограблен оружейный магазин.
Полиция, в свою очередь, применяет слезоточивый газ для разгона протестующих. К подавлению беспорядков привлекается бронетехника.
Массовые погромы начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.
В сети появилось видео с места происшествия. Желтый Mercedes остановился по требованию полиции, один из стражей правопорядка подошел к водителю, в то время как его напарник был на расстоянии и навел на подростка оружие. Автомобиль тронулся с места, и полицейский выстрелил. Молодой человек получил ранение в живот и скончался на месте.
Суд принял решение поместить стрелявшего под стражу. Однако это не остановило протестующих и свыше 660 граждан были задержаны в ночь на 30 июня.
Во Франции отменили все массовые мероприятия в пострадавших от беспорядков районах
Читайте также