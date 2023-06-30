17:26Происшествия
Глава МВД Франции потребовал остановить движение транспорта ночью из-за беспорядков
Фото: ТАСС/Zuma
Во Франции призвали остановить движение общественного транспорта в ночное время из-за беспорядков, охвативших страну. С требованием ввести ограничения выступил глава МВД Жеральд Дарманен. Об этом пишет Figaro.
"Министр внутренних дел Жеральд Дарманен просит все префектуры Франции приостановить движение всех автобусов и трамваев с 21:00", – сообщается в материале.
Французские СМИ предупреждают, что транспорт может быть недоступен уже в ночь на 1 июля.
Массовые погромы начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.
Суд принял решение поместить стрелявшего под стражу. Однако это не остановило протестующих.
Свыше 660 граждан были задержаны в ночь на 30 июня. Как отметил французский лидер Эммануэль Макрон, не менее трети пойманных за участие в беспорядках – это молодежь и несовершеннолетние.
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