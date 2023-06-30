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17:26

Происшествия

Глава МВД Франции потребовал остановить движение транспорта ночью из-за беспорядков

Фото: ТАСС/Zuma

Во Франции призвали остановить движение общественного транспорта в ночное время из-за беспорядков, охвативших страну. С требованием ввести ограничения выступил глава МВД Жеральд Дарманен. Об этом пишет Figaro.

"Министр внутренних дел Жеральд Дарманен просит все префектуры Франции приостановить движение всех автобусов и трамваев с 21:00", – сообщается в материале.

Французские СМИ предупреждают, что транспорт может быть недоступен уже в ночь на 1 июля.

Массовые погромы начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

Суд принял решение поместить стрелявшего под стражу. Однако это не остановило протестующих.

Свыше 660 граждан были задержаны в ночь на 30 июня. Как отметил французский лидер Эммануэль Макрон, не менее трети пойманных за участие в беспорядках – это молодежь и несовершеннолетние.

Политолог рассказала о возможных последствиях беспорядков во Франции

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