Застрелившего подростка во французском Нантере полицейского поместили под стражу – СМИ

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Полицейский, который застрелил 17-летнего молодого человека во время дорожной проверки в Нантере, был помещен под стражу. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел утром во вторник, 27 июня. Полицейские в ходе проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили подростка. Последний, утверждают правоохранители, отказался выполнять их требования. По словам полицейского, он приблизился к машине, чтобы остановить 17-летнего парня. Молодой человек нажал на газ, попытавшись якобы наехать на представителя правопорядка, после чего правоохранитель открыл огонь.

При этом в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что желтый Mercedes остановился по требованию полиции, один из них подошел к водителю, а другой был на расстоянии, наведя на подростка оружие. Уже после того, как автомобиль тронулся, правоохранитель выстрелил. Молодой человек получил ранения в живот и умер на месте.

По этому факту прокуратура завела два дела. Первое касается отказа подчиниться и возможного посягательства на жизнь представителя власти. А второе – о намеренном убийстве со стороны полицейского. Это дело доверено Генеральной инспекции национальной полиции Франции.

Ситуация стала причиной сильных беспорядков в некоторых французских городах. Митингующие начали поджигать мусорные баки и строительные леса, разбивали витрины и остановки. Кроме того, протестующие вступили в стычки с представителями правопорядка. Протесты состоялись в Париже и Нантере, парижских пригородах Булонь-Бийанкур и Оне-су-Буа, в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев. Вместе с этим недовольные граждане подожгли здание мэрии города Мант в департаменте Ивелин.

Были задержаны 24 человека, передает радиостанция France Bleu. Беспорядки продолжались не только днем, но и ночью. Граждане вступили в конфликт с полицией и на площади Вольтера в Париже. Там протестующие начали забрасывать правоохранителей фейерверками и петардами. Беспорядки также состоялись в коммунах Ганьи и Клиши-су-Буа в департаменте Сен-Сен-Дени.

Новости мира: во французском Нантере начались беспорядки после убийства полицией подростка