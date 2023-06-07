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В мире

Новости мира: стрельба произошла на выпускном в американском штате Вирджиния

Новости мира: стрельба произошла на выпускном в американском штате Вирджиния

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Два человека погибли и 13 ранены в результате стрельбы на выпускном в американском штате Вирджиния. Неизвестный открыл огонь в момент студенческой фотосессии в Парке Монро. К месту стянута полиция и спецназ, задержан один из подозреваемых.

Во Франции на очередную акцию против пенсионной реформы вышли в общей сложности около 900 тысяч человек. Активисты перекрывали дороги, жгли мусор, машины. В Лионе с силовиками началась массовая драка. Протесты во Франции идут уже несколько месяцев. Закон о повышении пенсионного возраста провели, несмотря на активное сопротивление граждан. Он должен вступить в силу в сентябре.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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