Эксперт заявил, что удар по Каховской ГЭС призван очернить Россию перед Западом

Фото: телеграм-канал "Perepichka NEWS | Каховская ГЭС"

Главная задача киевского режима заключается в том, чтобы выставить Россию виноватой в разрушении Каховской ГЭС, сообщает телеканал "360" со ссылкой директора центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгения Михайлова.

Михайлов объяснил разрушение Каховской ГЭС систематическими обстрелами сооружения со стороны Украины. При этом, по мнению эксперта, киевский режим преследует цель выставить Россию виноватой в глазах Запада.

По словам Михайлова, происшествие существенно не повлияет на проведение специальной военной операции, однако военным придется внести изменения в тактику проведения боевых действий. Что касается Крыма, то полуостров долгое время был без воды, поступающей из Днепра, напомнил эксперт.

"Как-то обходился. Сейчас в случае недополучения воды думаю, что власти найдут способ обеспечения водой местного населения. Им нужно принять меры для недопущения рисков для гражданского населения", – резюмировал Михайлов.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом.

В результате разрушений Новая Каховка была затоплена. В общей сложности на территории подтопления могут находиться еще около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

В Новой Каховке ситуацию на ГЭС назвали следствием ежедневных ударов ВСУ