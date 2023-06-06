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Мэр Новой Каховки заявил, что Каховская ГЭС продолжает разрушаться
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Каховская ГЭС продолжает разрушаться, вода сбрасывается неконтролируемо, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева.
Кроме того, по словам врио херсонского губернатора Владимира Сальдо, в связи с разрушениями Каховской ГЭС были смыты сельскохозяйственные поля вдоль побережья Днепра.
В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.
В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.
Оперативные службы Новокаховского городского округа начали эвакуацию в нескольких населенных пунктах региона. По словам Леонтьева, вода продолжает прибывать в Новую Каховку, она поднялась более чем на 10 метров.
Как уточнили в МАГАТЭ, ситуация с Каховской ГЭС пока не представляет угрозы Запорожской АЭС, эксперты организации следят за обстановкой.
Мэр Новой Каховки рассказал о состоянии Каховской дамбы
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