Фото: ТАСС/Экстренные службы Херсонской области

Эвакуация началась в нескольких населенных пунктах Новокаховского городского округа после прорыва на Каховской ГЭС, сообщил глава города Владимир Леонтьев.

По его словам, вода продолжает прибывать в Новую Каховку, она поднялась более чем на 10 метров.

"Осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон", – сказал Леонтьев.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

Позже в администрации рассказали, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала после инцидента нет. Подтопления зафиксировали на участках дачных поселков Цюрупинск и Голая Пристань. Проживающие там люди уже покинули дома.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Впоследствии Леонтьев заключил, что ремонт Каховской ГЭС на данном этапе невозможен. Ее следует отстраивать заново. Вместе с этим он рассказал, что поднявшаяся после разрушения плотины вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки