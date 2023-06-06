Власти Новой Каховки заявили об отсутствии угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала

Фото: РИА Новости

Угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, на фоне прорыва Каховской ГЭС отсутствует. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.

"Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет (а то крымчане заволновались), головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины", – пояснили в администрации.

По словам местных властей, подтопления наблюдаются на территориях дачных поселков Цюрупинск и Голая Пристань. Максимально уровень воды может подняться до 12 метров. Сейчас жителей в населенных пунктах нет.

В администрации округа уверены, что украинские войска обстреляли ГЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха".

"Это уже не первый случай проведения таких террористических актов укронацистским режимом. Недавним примером служит подрыв пролета Крымского моста", – заявили местные власти.

Мэр города Владимир Леонтьев, в свою очередь, сообщил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров. Затоплению подверглись прибрежные зоны.

Ночью стало известно о подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал терактом ночные удары по Каховской ГЭС, которые привели к разрушению задвижек и сбросу воды. По его словам, последствия случившегося еще будут изучены.

Он сообщил, что во время обстрела была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, при этом сама дамба водохранилища не пострадала.

В результате были разрушены задвижки станции, и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По словам Леонтьева, все службы находятся на месте происшествия.

